ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
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ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını duyurdu.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan geri çekilme süreci 1 Mayıs'ta resmi olarak başlamıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığı belirtilerek, "Geri çekilme süreci devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasını tamamladığımızı tahmin ediyor" denildi.

CENTCOM, ABD Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Joe Biden'ın geri çekilme kararının ardından bu yana 984 adet C-17 tipi askeri nakliye uçağının yüküne eşdeğer malzemeyi geri çektiğini ifade ederek, 17 bin 74 parça ekipmanın imhası için Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiğini aktardı.

CENTCOM ayrıca, ABD'nin 7 askeri tesisin kontrolünü de Afganistan Savunma Bakanlığına devrettiğini açıklarken, "Operasyonel güvenlik ve kuvvet koruması için, bundan sonra çıkış sürecinin belirli yüzdesini güncellemeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ABD, Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk etti

ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'ı 2 Temmuz Cuma günü boşalttığı bildirildi. Bagram Hava Üssü'nün yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, ABD ordusunun Afganistan'daki kilit üssünü yerel saatle 03.00'te Afganlara haber vermeden terk ettiğini, Afgan ordusunun durumu saatler sonra öğrendiğini ifade etti. Kohistani, "Amerikalıların Bagram'dan ayrıldığına dair bazı söylentiler duyduk ve nihayet saat 07.00'de Bagram'dan ayrıldıklarını doğruladık" dedi.

Kohistani, askerlerin 10 binlerce şişe su, enerji içeceği ve hazır gıda ile yüzlerce sivil ve zırhlı aracı da geride bıraktığını belirtti.

AFGAN ASKERLERİ, SESSİZCE GİDEN ABD BİRLİKLERİNE TEPKİLİ

ABD birliklerinin hava üssünden sessiz bir şekilde ayrılışına bölgedeki Afgan askerleri de tepki gösterdi. Yalnızca isminin kullanılmasını isteyen hava üssünde görevli Afgan asker Naematullah, "Bir gecede, dışarıda devriye gezen Afgan askerlerine haber vermeden yaptıkları ayrılışla 20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiler" ifadelerini kullandı.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 ila 3 bin 500 civarında, NATO'nun ise 7 bin 500 civarındaki askerinin bulunduğu tahmin

(İHA)

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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