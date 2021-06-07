ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 50 oranında tamamlandı
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ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 50 oranında tamamlandı

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 50 oranında tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı ABD Deniz Piyadeleri Orgenerali Kenneth McKenzie, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 50'sini tamamlayarak, Eylül ayındaki son çekilme tarihini karşılama yolunda ilerlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı ABD Deniz Piyadeleri Orgenerali Kenneth McKenzie, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 50'sini tamamlayarak, Eylül ayındaki son çekilme tarihini karşılama yolunda ilerlediğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mayıs'tan itibaren ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından başlayan ABD ordusunun geri çekilme çalışmaları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı ABD Deniz Piyadeleri Orgenerali Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamladığını ve ordunun Eylül ayındaki son çekilme tarihini karşılama yolunda olduğunu kaydetti. McKenzie, "Başkan Biden'ın talimatıyla ve NATO müttefiklerimiz ile ortaklarımızla uyum içinde ABD birliklerinin Afganistan'dan güvenli ve temkinli bir şekilde geri çekilmesini yürütmeye devam ediyoruz. Tüm geri çekilme sürecinin yaklaşık yarısını tamamladık ve Afganistan'dan tam geri çekilmeyi tamamlamak için Eylül ayına yetişeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afgan hükümetinin daveti üzerine Afganistan'da bir Büyükelçilik kurmayı planladığını fakat bölgede barışı korumanın yerel güçlere bağlı olduğunu belirten McKenzie, ABD'nin bölgedeki mevcut rolünün çoğunun, terörle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra yerel güvenlik danışmanı olduğunu da kaydetti.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan'da duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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