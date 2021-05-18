ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandı
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ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandı

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yüzde 13 ile yüzde 20 oranında tamamlandığını belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yüzde 13 ile yüzde 20 oranında tamamlandığını belirtti.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci 1 Mayıs'ta resmi olarak başlamıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandığını belirtilerek, "ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri harekat sürecinin yüzde 13-20'sinin tamamladığını tahmin ediyor" denildi.

CENTCOM, ABD Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilme kararının ardından bu yana 115 adet C-17 tipi askeri nakliye uçağının yüküne eşdeğer malzemeyi geri çektiğini ifade ederek, 5 binden fazla ekipmanın imhası için Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiğini aktardı.

CENTCOM ayrıca, ABD'nin 5 askeri tesisin kontrolünü de Afganistan ordusuna devrettiğini açıkladı.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 ila 3 bin 500 civarında, NATO'nun ise 7 bin 500 civarındaki askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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