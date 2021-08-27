ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı
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ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 105 bin kişiyi ülkeden çıkardı.

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 105 bin kişiyi ülkeden çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.

Son 24 saatte 35 askeri uçuş ile 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 105 bine ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının da 110 bin 600'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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