ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı
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ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 95 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 95 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 13 bin 400 kişiyi daha tahliye etti.

Son 24 saatte 17 askeri uçuş ile 5 bin 100, 74 koalisyon uçuşuyla 8 bin 300 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 95 bin 700'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 101 bin 300 kişinin başka ülkelere yerleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı - Haberler
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