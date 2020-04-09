ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi.
Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA