ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü
Haberler » Güncel » ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü - Haber

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildiPaktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde...

12.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:20
ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi

Paktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et