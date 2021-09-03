ABD'nin Afgan mülteciler için Somaliland'la görüştüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Afgan mülteciler için Somaliland'la görüştüğü iddia edildi

ABD'nin Afgan mülteciler için Somaliland'la görüştüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

ABD'nin, ülkelerinden kaçan Afgan vatandaşlarının bir kısmının Somaliland'a yerleştirilmesi için bölge yetkililerine talepte bulunduğu ileri sürüldü.

ABD'nin, ülkelerinden kaçan Afgan vatandaşlarının bir kısmının Somaliland'a yerleştirilmesi için bölge yetkililerine talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Hiiraan Online'ın haberine göre, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Liban Yusuf Osman, Somaliland'ın Afgan mülteciler için ABD ve diğer uluslararası ajanslarla görüştüğünü söyledi.

ABD ve diğer ajanların yaptığı talebi düşündüklerini belirten Osman, "Şu anda durumu değerlendiriyoruz eğer tatmin olursak bunun bir parçası olacağız." diye konuştu.

Afrika'da daha önce Uganda, 17 Ağustos'ta ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici kabul edeceğini duyurmuştu. 50 kişilik ilk Afgan mülteci kafilesi, 25 Ağustos'ta Kampala'ya ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Tanju Özcan Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Fatih Tekke Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'nin Afgan mülteciler için Somaliland'la görüştüğü iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:57:39. #1.16#

title