ABD'nin 82'nci Hava İndirme Tümeni Washington'a konuşlandı
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ABD'nin 82'nci Hava İndirme Tümeni Washington'a konuşlandı

ABD Kara Kuvvetleri, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 asker ve çok sayıda helikopter Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

ABD'nin 82'nci Hava İndirme Tümeni Washington'a konuşlandı
03.06.2020 01:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:47

ABD Kara Kuvvetleri, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 asker ve çok sayıda helikopter Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

ABD yönetimi, siyahi George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.

Senatodan bazı Cumhuriyetçi senatörler ordudan destek alınmasına destek vermişti.

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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