ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
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ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağlar, bir okulun çatı katından çıktı

ABD'den yaklaşık 50 yıl önce gönderildiği tahmin edilen teneke kutu içindeki margarin yağlar, 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremde hasar gören ve tahliye edilen bir okulun çatı katından çıktı.

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
06.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:37

ABD'den yaklaşık 50 yıl önce gönderildiği tahmin edilen teneke kutu içindeki margarin yağlar, 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremde hasar gören ve tahliye edilen bir okulun çatı katından çıktı.

Ağın ilçesinde Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar aldı. Bunun üzerine tahliyesine başlanan okulun çatısı söküldüğü sırada belediye çalışanları tarafından 70 adet teneke kutularda yağ bulundu. 1960 yılında yapımı tamamlanan okulda bulunan yağ kutularıyla ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda ABD'nin hibe ettiği ürünlerden biri olduğu ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşından sonra 1950'li yıllarda ABD'nin gönderdiği bazı ürünlerden olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

"ARAŞTIRMASINI YAPACAĞIZ"

Bulunan yağ ile ilgili bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu ise "Amerika Birleşmiş Milletler Devleti'nin (ABD) bir ürünü. Üzerinde tarih yazmıyor. Ancak üzerindeki açıklamadan anladığımız kadarıyla eritilmiş sade yağ olduğu ve ABD halkı tarafından hediye edildiği, satılamaz ve değiş tokuş yapılamaz, yazıyor. Bu ilkokulun yıkım esnasında çatı arasında çıkan bir ürün ve ağzını da açamadık. Anladığımız kadarıyla yaklaşık 50 yıllık bir yağ olması lazım. Daha önceden bu şekilde süt tozunun okullara dağıtıldığı biliniyor"dedi.

Bir yağın ağırlığının 2 kilo 495 gram olduğunu ve bunlardan yaklaşık 70 adet çıktığını aktaran Uslu ise, bunu ilkokulda niye sakladıklarını bilmediklerini yağ ile ilgili de araştırma yapacaklarını kaydetti.

( Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kaynak: İHA

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