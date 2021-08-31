ABD'nin 5 eyaletinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yataklarının tükenmek üzere olduğu bildirildi
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ABD'nin 5 eyaletinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yataklarının tükenmek üzere olduğu bildirildi

ABD'nin 5 eyaletinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yataklarının tükenmek üzere olduğu bildirildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de son haftalarda hızlı artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 5 eyalette hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtildi.

NEW ABD'de son haftalarda hızlı artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 5 eyalette hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtildi.

CNN'in derlediği bilgilere göre, Kovid-19 vakalarının yoğun görüldüğü Alabama, Georgia, Texas, Florida ve Arkansas eyaletlerindeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı yüzde 10'un altına indi.

Yatak kapasiteleri tükenmek üzere olan eyaletlerin, aynı zamanda Kovid-19 aşılarının geciktiği güney eyaletleri arasında olmasına ve aşılanmamış kişilerin hastaneye yatış oranlarının aşılananlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemleri Yöneticisi Carol Burrell, pazartesi sabahı itibariyle tedavi altında bulundurulan Kovid-19'lu hasta sayısının ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Burrell, "Aslında hastanelerimiz doldu. Koridorları ve bekleme alanlarındaki konferans salonlarını da yoğun bakım ünitesine çevireceğiz." dedi.

Bazı hastalar, yer olmadığı için arabalarında tedavi ediliyor

Kentucky Valisi Andy Beshear dün yaptığı açıklamada, eyaletteki hastanelerin "rekor sayıda Kovid-19 hastasıyla dolup taştığı" ve 96 hastanenin 58'inde personel sıkıntısı çektikleri bilgisini aktardı.

Beshear, "Bazı Kovid-19 hastalarının, acil serviste veya hastane içinde yer olmadığında arabalarında tedavi edildiği bir gerçeklikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mississippi Sağlık Departmanından yapılan bilgilendirmede de eyalette sadece dokuz yoğun bakım yatağının kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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