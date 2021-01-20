ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün yemin ederek, görevi resmen devraldı.?Biden konuşmasında, "Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Tüm Amerika için başkan olacağım" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün yemin ederek, görevi resmen devraldı.ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı. Joe Biden, "ABD'nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim" sözleriyle yemin ederek, resmen göreve başladı.Biden ve Harris'in töreninde ABD ulusal marşını Lady Gaga okudu.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi: Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Tüm Amerika için başkan olacağım"

BİDEN'IN İLK ÖNCELİKLERİ NELER OLACAK?

Eski Başkan Barack Obama'nın sekiz yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'ın göreve başlar başlamaz bir dizi başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Biden ekibinden yapılan açıklamaya göre Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil edilmesi, Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere getirdiği seyahat yasağının kaldırılması, Amerika'da ırksal eşitliğin sağlanması için hükümet girişiminin başlatılması, Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen göçmenlerin sınırdışı edilmekten korunması ve tüm Amerikalılar'ın "vatandaşlık görevinin" bir parçası olarak Corona pandemisiyle mücadelede maske takmasının zorunlu hale getirilmesi, Biden'ın öncelikleri arasında yer alıyor.

DÜNYA LİDERLERİNDEN BİDEN'A MESAJ

Dünya liderleri, Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık görevini devralacak olmasıyla ilgili mesaj yayınladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Biden ile işbirliği yapmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi: "Biden ve yeni yönetimiyle işbirliği yapmayı, ülkelerimiz arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi ve iklim değişikliğinden pandemi sonrasında yeniden yapılanmaya ve Transatlantik güvenliği, paylaştığımız öncelikler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum."

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI : ABD AB'YE GERİ DÖNDÜ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Twitter mesajında Avrupa'nın eski ortağıyla yeniden işbirliğine hazır olduğunu kaydetti: "ABD geri döndü. Avrupa, eski ve güvenilir ortağıyla yeniden bağ kurmak, yücelttiğimiz ortaklığımıza yeniden can vermek üzere hazır bekliyor. Joe Biden ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum."

STEİNMEİER: ABD ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayınladığı video mesajında, büyük zorluklarla karşılaşan ve bunların üstesinden gelen ABD'nin güçlü olduğunu kanıtladığını söyledi: "Bugün demokrasi için güzel bir gün. ABD olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bunların üstesinden gelmeyi başardı. Amerika'nın kurumsal dokusuna zarar vermeye yönelik girişimlere rağmen seçim görevlileri ve valiler, yargı ve Kongre, güçlü olduklarını kanıtladı. Joe Biden'ın bugün başkanlık yemini ederek göreve başlayacak ve Beyaz Saray'a taşınacak olması beni çok rahatlatıyor. Almanya'da çok sayıda insanın da aynı hisleri paylaştığını biliyorum."

SANCHEZ: BİDEN'IN ZAFERİ AŞIRI SAĞA KARŞI BİR ZAFER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Biden'ın zaferinin aşırı sağa karşı kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı: "Biden'ın seçim zaferi, demokrasinin aşırı sağa ve aşırı sağın güttüğü üç yöntem olan kitlesel aldatma, ulusal bölünme ve demokrasinin bazen de şiddet yoluyla istismarına karşı elde ettiği zaferi temsil etmektedir. Beş yıl önce Trump'ın kötü bir şaka olduğunu düşünüyorduk. Ancak beş yıl sonra anladık ki Trump'ın yaptıkları, dünyanın en güçlü demokrasisini tehlikeye atmaktan başka bir şey değildi."

KREMLİN'DEN İLK MESAJ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise yeni START anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda gazetecilere verdiği demeçte, şu mesajı iletti: "Rusya ve cumhurbaşkanı, bu anlaşmanın korunmasını destekliyor. Eğer Amerikalı meslektaşlarımız da bu anlaşmanın süresini uzatarak anlaşmayı koruma yönünde siyasi irade sergilerse bu tavrı memnunlukla karşılarız."

İŞTE JOE BİDEN'IN KABİNESİ

ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın kabinesi büyük ölçüde eski başkan Barack Obama yönetiminin deneyimli isimlerinden oluşuyor. Biden'ın "ABD'nin en renkli ve çeşitliliğe dayalı kabinesi" iddiasıyla oluşturduğu kabinede de pek çok "ilk" de yer alıyor. İlk kadın Maliye Bakanı, ilk Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı ve ilk Kızılderili kökenli bakan Biden'ıın A takımında yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ANTONY BLİNKEN

Obama döneminde 2015-2017 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevinde bulunan Blinken, Obama döneminde sekiz yıl başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yakın çevresinden. Dışişleri Bakanlığı'na Bill Clinton döneminde giren 58 yaşındaki deneyimli diplomat, 2009-2013 yılları arasında Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığı, 2013-2015 yılları arasında da Başkan Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SAVUNMA BAKANLIĞI: LLOYD AUSTİN

Ortadoğu alanında tecrübeli bir asker olan Austin, Kongre'den onay alması durumunda ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olacak. 2010-2011 döneminde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüten Austin, 2012-2013 yıllarında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yaptı. Lloyd Austin, 2013 Mart ayından, emekli olduğu 2016'ya kadar, başta Ortadoğu olmak üzere ABD'nin yurt dışı operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) yönetti. Suriye'de iç savaşın en yoğun olduğu döneme denk gelen bu aralıkta Austin, IŞİD ile mücadelede Kürt gruplara verilen desteği de organize etti. ABD yasalarına göre askerlerin Savunma Bakanı olabilmesi için, emekliliklerinin üzerinden sekiz yıl geçmiş olması gerekiyor. Bu düzenlemeyle savunma bakanlığında sivil yönetimin güvenceye alınması hedefleniyor. Henüz dört yıl önce emekli olan Austin'in bakanlığı için Kongre'den özel muafiyet onayı çıkması gerekiyor.

MALİYE BAKANLIĞI: JANET YELLEN

Amerikan merkez bankası Federal Reserve'ün (Fed) eski başkanlarından Janet Yellen, ABD'nin ilk kadın maliye bakanı olacak. 74 yaşındaki Yellen 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçmişti. Fed Başkanlığı döneminde ekonomik büyüme ve istihdamı teşvik için gevşek para politikalarını savunan Yellen, görev süresinin 2018'de dolmasının ardından ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde görev aldı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: ALEJANDRO MAYORKAS

ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan ve terörle mücadele ağırlıklı olmak üzere genel olarak diğer ülkelerdeki içişleri bakanlığı işlevine sahip olan İç Güvenlik Bakanlığı'na Alejandro Mayorkas getiriliyor. Böylece göçten de sorumlu olan Bakanlık'ın başında ilk kez Latin kökenli bir politikacı olacak. 61 yaşındaki politikacı, Barack Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevi yapmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: XAVİER BECERRA

ABD'nin en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kaliforniya'nın Başsavcısı Xavier Becerra, kabinenin Latin kökenli diğer üyesi olacak. Becerra, Sağlık Bakanı olarak Biden'ın seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetecek. 62 yaşındaki politikacı, eski Başkan Obama'nın sağlık reformunun en önemli savunucuları arasındaydı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: PETE BUTTİGİEG

39 yaşındaki politikacı, Demokratların Başkan aday adaylığı ön seçimlerinde Joe Biden'a rakip olarak dikkat çekmişti. O zamana kadar ismi pek bilinmeyen Pete Buttigieg, Demokrat partinin umut vaat eden yeni nesil politikacıları arasında yer alıyor. Buttigieg aynı zamanda ABD tarihinde eşcinselliğini kamuoyu önünde açıklamış ilk bakan olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: DEB HAALAND

Diğer ülkelerdeki içişleri bakanlıklarından farklı olarak ABD'de federal araziler ve doğal kaynakların korunmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı görevine Deb Haaland getiriliyor. New Mexico'da Pueblo Kızılderililerinin Laguna kolundan olan 60 yaşındaki milletvekili, ABD tarihinin ilk yerli kökenli bakanı olacak.

TİCARET BAKANLIĞI: GİNA RAİMONDO

Biden'ın Ticaret Bakanlığı görevine atadığı Gina Raimondo'nun gündemindeki kilit konular, Çin ile yaşanan ticari anlaşmazlıklar ve büyük internet şirketleriyle ilgili düzenlemelerin çıkarılması olacak. 49 yaşındaki politikacı 2015 yılından bu yana Rhode Island eyaletinin valiliğini yürütüyor.

ADALET BAKANLIĞI: MERRİCK GARLAND

Biden'ın Adalet Bakanlığı için öngördüğü 68 yaşındaki Merrick Gauland, deneyimli bir yargıç. Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi yargıçlarından olan Gauland hiçbir partiye mensup değil. Gauland'ın 2016 yılında anayasa mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'ye atanması Cumhuriyetçiler tarafından engellenmişti.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI: JAKE SULLİVAN

Beyaz Saray'daki en önemli pozisyonlardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini ise uzun yıllar Washington'da üst düzey görevler üstlenmiş ve Türkiye'yi de yakından tanıyan bir isim olan Jake Sullivan yürütecek. 2008'de Barack Obama'nın ve 2016'da Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında aktif rol alan Sullivan, 2013-2014 yıllarında Başkan Yardımcısı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yaptı. Ardından Dışişleri Bakanlığında Politika Planlama Dairesi Başkanlığını üstlenen Sullivan, 2015'te İran'ın nükleer programıyla ilgili yapılan anlaşmanın müzakerelerinde de kilit rol üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı