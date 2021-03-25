ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü ve Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, 2020 ABD başkanlık seçimleri sürecinin etkilenmemesi için tehdit olarak görülen bazı siber hedeflere karşı 20'den fazla siber operasyon düzenlediklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü ve Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, 2020 ABD başkanlık seçimleri sürecinin etkilenmemesi için tehdit olarak görülen bazı siber hedeflere karşı 20'den fazla siber operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Orgeneral Nakasone, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Richard Clarke ve Özel Kuvvetlerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Chris Maier ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde düzenlenen bir oturumda konuştu.

Düşmanları anlamanın bir boyutunun da onları görmek olduğunu ifade eden Nakasone, dışarıda faaliyet gösteren tehdit unsurlarını kolay gördüklerini ancak ABD içindeki siber tehdit unsurlarını tespit etme konusunda zorlandıklarını söyledi.

Seçim sürecinde içerden ve dışardan bazı unsurların sürece etki etmeye çalıştığına dikkati çeken Nakasone, "ABD Siber Kuvvetler Komutanlığı, yabancı tehditlere karşı, onlar 2020 seçimlerimize karışmadan veya süreci etkilemeden önce, iki düzineden fazla operasyon düzenledi." dedi.

ABD'li komutan hedeflerin hangi ülkede olduğuna dair detay vermezken, Komutanlığın ayrıca 9 ülkede belirlenen 11 hedefi harekete geçmeden etkisiz hale getirdiğini belirtti.

"Taliban sözünü tutmadı"

Oturumda, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetler ve Washington'un Taliban ile 29 Şubat 2020'de imzaladığı anlaşma da gündeme geldi.

Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Clarke, Afganistan'da ABD'nin Afgan güçlerine verdiği desteğin onların ülkedeki tehditlere karşı koymaları açısından kritik olduğuna işaret etti.

Ülkede şiddetin devam ettiğine dikkati çeken Clarke, "Taliban'ın, yapacaklarını söylediği şeyleri ve şiddeti azaltacağına dair sözünü tutmadığı açıktır." diye konuştu.

Taliban'ın ABD kuvvetlerine saldırmadığını da hatırlatan Clarke, Taliban'a ilişkin "Onlar kasıtlı bir tutum içindeler ve barış anlaşması imzalandığından beri bilerek şiddeti artırdılar." ifadelerini kullandı.

Somali'den çekilmenin ciddi negatif etkileri var

Diğer taraftan, aynı oturumda değerlendirmelerde bulunan Maier, yurt dışında konuşlu ABD Özel Kuvvetlerinin yüzde 40'ından fazlasının, Çin ve Rusya ile ABD arasındaki büyük güç rekabetine ilişkin faaliyetlerde görev aldığını, önemli bir kısmının da terörle mücadele yer aldığını anlattı.

ABD'nin Somali'deki askerlerini çekmesine de değinen Maier, "Somali konusunda son zamanlarda kuvvetleri kaydırma dahil çok sayıda değişiklik yaptık. Bana göre oradan çekilmenin maliyet ve etkinlik bakımından çok ciddi etkileri var." diye konuştu.

Maier, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in göreve gelir gelmez başlattığı küresel güç durum incelemesi sürecinde Somali'den asker çekme konusunun ve bunun etkilerinin de değerlendirmeye alındığını ifade etti.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali'de sayıları 700'ü bulan ABD askerinin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri