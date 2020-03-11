ABD'nin "2019 İnsan Hakları Raporu" yayımlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'nin "2019 İnsan Hakları Raporu" yayımlandı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

ABD'nin "2019 İnsan Hakları Raporu" yayımlandı

ABD Dışişleri Bakanlığının "2019 İnsan Hakları Raporu"nda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları sert şekilde eleştirilerek, Pekin'e "insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı" yapıldı.

11.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:58
ABD'nin

ABD Dışişleri Bakanlığının "2019 İnsan Hakları Raporu"nda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları sert şekilde eleştirilerek, Pekin'e "insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı" yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl düzenli olarak yayımladığı "İnsan Hakları Raporu"nun 2019 versiyonunu açıkladı.

199 ülkenin yer aldığı 2019 raporunda, özellikle Çin, İran, Venezuela ve Küba'ya yönelik insan hakları ihlalleri iddialarına geniş şekilde yer verildi.

Çin'in genel anlamda insan hakları karnesinin kötü olduğu belirtilen raporda, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri sert ifadelerle eleştirildi.

"Ülke için yüzyılın lekesi"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, raporla ilgili bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uygur Türklerinin bir arada tutulduğu kampları eleştirerek, "Çin Komünist Partisi'nin Sincan Bölgesinde yaptıkları, ülke için yüzyılın lekesidir." ifadesini kullandı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz 2019'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubunca kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

İran'ın eylemlerine vurgu

Öte yandan 2019 yılı içinde İran'da muhaliflerin gösterilerinin "sert şekilde" bastırıldığı savunulan raporda, Tahran'ın muhalif hareketlere karşı ciddi insan hakları ihlallerine imza attığı ifade edildi.

Suriye ve Yemen'deki savaş suçu sayılabilecek eylemlerde, Beşşar Esed rejimi ile Husilere destek vermekle suçlanan Tahran yönetimi, özellikle sivillerin öldürüldüğü bazı saldırılara destek verdiği gerekçesiyle eleştirildi.

İsrail ve Suudi Arabistan bölümü

Raporun İsrail bölümünde, İsrail'in yaklaşık 10 ay boyunca tutuklu bulundurduğu AA foto muhabiri Mustafa Kharouf ile ilgili yaşananlara da yer verildi.

Kharouf'un İsrail güçlerince "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına alındığı kaydedilen bölümde, daha sonrasında yaşananlar, "Filistinli gazetecilerin maruz kaldıklarını rapor ettikleri ihlaller" başlığı altında değerlendirildi.

Raporun Suudi Arabistan bölümünde ise 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkede yürütülen yargı sürecine dikkat çekildi.

Yargı sürecinin şeffaf ve sonucun tatmin edici düzeyde olmadığı vurgulanan raporda, BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın "Kaşıkçı cinayetine ilişkin yargı sürecinin kabul edilemez düzeyde" olduğuna işaret eden değerlendirmelerine de yer verildi.

Raporun Venezuela bölümünde ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin meşru olmadığı iddia edilirken, Küba yönetiminin de Maduro'ya verdiği destekle gayrimeşru işlemlere devam ettiği ileri sürüldü.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde ise Türkiye'deki insan hakları ihlalleri iddialarına yer verildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi Haber
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Wuhan Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ABD'nin "2019 İnsan Hakları Raporu" yayımlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 00:04:06. #1.14#