ABD'nin 2 yılda 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlayacağı iddiası
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ABD'nin 2 yılda 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlayacağı iddiası

ABD'nin 2 yılda 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlayacağı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 2 yıl içinde 100 ülkeye 500 milyon doz korona virüs (Covid-19) aşısı sağlanması yönünde anlaşmaya vardığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü anlaşmayı duyurmasının beklendiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 2 yıl içinde 100 ülkeye 500 milyon doz korona virüs (Covid-19) aşısı sağlanması yönünde anlaşmaya vardığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü anlaşmayı duyurmasının beklendiği öne sürüldü.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD basını, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 500 milyon doz aşı için anlaştığı iddia edildi. Haberlerde, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 2 yıl içinde 100 ülkeye 500 milyon doz Covid-19 aşısı sağlanması konusunda anlaştığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü anlaşmayı duyurmasının beklendiği iddia edildi. Anlaşmaya aşina olan kişiler, ABD'nin söz konusu aşı dozlarına "kar amacı gütmeyen" bir fiyat ödeyeceğini ifade ederek, ilk 200 milyon doz aşının bu yıl, geriye kalan 300 milyon dozun ise gelecek yıl dağıtılacağını kaydetti. Ayrıca Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla'nın, anlaşmaya ilişkin açıklama yaptığı sırada Biden ile birlikte görünmesi beklendiği öne sürüldü.

Söz konusu 500 milyon dozluk anlaşmanın, ABD'nin hali hazırda 300 milyon dozluk Pfizer/BioNTech aşısı anlaşmasından ayrı olduğu kaydedildi. ABD basını son anlaşmanın, ABD'nin şu ana kadar Pfizer/BioNTech'ten satın aldığı doz sayısını toplam 800 milyon doza çıkardığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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