ABD'nin 1989'daki Panama işgalinin kurbanlarının kimlik tespiti çalışmaları sürüyor
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ABD'nin 1989'daki Panama işgalinin kurbanlarının kimlik tespiti çalışmaları sürüyor

ABD'nin 1989'daki Panama işgalinin kurbanlarının kimlik tespiti çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

PANAMA ABD'nin 1989'da Orta Amerika ülkelerinden Panama'yı işgalinde hayatını kaybeden kurbanların tespit edilmesi için başkentteki Jardin de Paz Mezarlığı'ndan bir ceset daha çıkarıldı.

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PANAMA ABD'nin 1989'da Orta Amerika ülkelerinden Panama'yı işgalinde hayatını kaybeden kurbanların tespit edilmesi için başkentteki Jardin de Paz Mezarlığı'ndan bir ceset daha çıkarıldı.

Panama'da eski diktatör Manuel Noriega yönetimine son veren ABD işgalinin kurbanlarının kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin talebi üzerine, işgal sırasındaki bombalamalarda ya da yangında ölen 21 yaşındaki Carmen Diaz'ın kimlik tespiti kapsamında yeni bir mezar açıldı.

Diaz'ın kız kardeşi Eva Diaz, "Bunun olmasını beklemiyordum. Bunu başarmamız iyi oldu, umarım herkesi bulup teşhis ederler." dedi.

2020'de 30'dan fazla kurbanın cesedi çıkarılmıştı

Panama'da geçen sene 1989'daki ABD işgali sırasında hayatını kaybeden 30'dan fazla kurbanın cesedi çıkarılarak DNA testine gönderilmişti.

Kimlik tespiti, kurbanların akrabalarının akıbetlerine ilişkin sis perdesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Resmi verilere göre, yaklaşık 514 Panamalı asker ve sivilin ABD işgali sırasında hayatını kaybettiği açıklanırken, insan hakları örgütleri ölenlerin sayısının daha yüksek olabileceğini iddia ediyor.

ABD, halka yaptığı baskıyı sürekli artıran ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Manuel Noriega'yı iktidardan indirmek için 1989'da Panama'yı işgal etmiş ve bu işgal 31 Ocak 1990'da sona ermişti.

Noriega, 1984'te Panama'nın askeri lideri olmuş ve ABD'nin 1989'da ülkeyi işgaline kadar 6 yıl iktidarda kalmıştı.

ABD'ye verdiği destekle tanınan Noriega, Orta Amerika'da komünizmin yayılmasını önlemeye çalışan Washington yönetiminin önemli ortaklarından biri haline gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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