ABD'nin 12 eyaletinde orman yangınları: Oregon'da yarım milyon insan evlerini terk etti ABD'nin Pasifik okyanusu kıyısındaki eyaletlerde yüzlerce orman yangını devam ederken, sadece Oregon'da yarım milyonu aşkın insan canını kurtarmak için kaçtığı açıklandı.

ABD'nin Oregon eyaletinde yetkililer, Pasifik okyanusu kıyısında devam eden onlarca orman yangını yüzünden yarım milyonu aşkın insanın canını kurtarmaya çalıştığını söylüyorlar.

Hava daki nem oranı normalin çok altına düşmüş durumda. Rüzgarlar da eyaleti bir uçtan bir uca etkileyen yangınları iyice güçlendiriyor. Yangınların en az birinde ise kundaklama kuşkusu ortaya çıktı.

Eyalet Valisi Kate Brown, can kaybının henüz bilinmediğini, ama en az dört kişinin öldüğünü söyledi.

Şu anda ABD'nin 12 eyaletinde 100'ü aşkın orman yangını devam ediyor.

Oregon, California ve Washington yangınlardan en çok etkilenen eyaletler. Bu eyaletlerde bazı kasabalar tamamiyle kül oldu ve en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi'nin açıklamasına göre şu ana kadar iki milyon hektara yakın bir alan yandı.

Oregon'da son durum: Tehlike çanları çalıyor

Perşembe akşamı Oregon Olağanüstü Hal Yönetimi Bürosu yangınlar yüzünden eyaletin 4,2 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unun tahliye edildiğini doğruladı.

Oregon Eyalet İtfaiye Gücü sözcüsü Rich Tyler, New York Times gazetesine "Evleri ve işyerlerini de saran bir yangında, açık doğalgaz hatları da yangını besliyor" dedi.

Oregon'un Demokrat partili Valisi Kate Brown, düzenlediği basın toplantısında "Hiç bir zaman bu kadar çok sayıda kontrolsüz yangının eyaleti sardığını görmemiştik. Bu bir kez yaşanan bir durum olmayacak. Ne yazık ki gelecek için de tehlike çanları bunlar. İklim değişikliğinin sert etkilerini hissediyoruz" dedi.

Tahliye edilenler arasında Wilsonville'deki Coffee Creek Cezaevi'nde tutulan 1300'ü aşkın kadın tutuklu ve hükümlü de var. Cezaevi birleşmek üzere oldukları düşünülen iki büyük yangının tehdidi altında.

Oregon'daki yangınlarda yaşamını kaybedenler arasında Portland'ın 112 kilometre güneyinde Lyons yakınlarındaki yangından kaçamayan 12 yaşındaki bir oğlan çocuğu ve büyükannesi de var.

Kundaklama kuşkusu

Polis, California eyaleti sınırı yakınlarındaki Ashland'de çıkan Almeda yangınının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini düşünüyor. Bu yangın şu ana kadar gelen bilgilere göre en az iki kişinin ölümüne ve Phoenix ve Talent kentlerinde yüzlerce binanın kül olmasına sebep oldu.

Ashland Emniyet Müdürü Tighe O'Meara "Bu yangında insan parmağı olduğunu düşünmemize yol açacak kuvvetli sebepler var" dedi.

Fakat Douglas County bölgesindeki yangınların solcu "anti faşist" hareketi ya da sağcı "Gururlu Delikanlılar" grupları tarafından çıkarılmış olabileceği söylentileri polis tarafından yalanlandı.

Yangınlar Portland'ın banliyolerinin bir kısmının da tahliye edilmesine yol açtı.

Portland Tribune gazetesinin haberine göre Perşembe günü şehirdeki hava kirliliği oranı Endonezya'da Jakarta, Hindistan'da Delhi ve Pakistan'da Lahor gibi dünyanın en kirli kentlerini geride bıraktı.

Diğer Batı yakası eyaletlerdeki durum

Washington eyaletinde yetkililer kuzeydeki Okanogan bölgesini saran dev alevlerden kaçmaya çalışan bir yaşındaki bir çocuğun öldüğünü, anne ve babasının durumunun da ağır olduğunu açıkladılar.

Washington eyaletinin doğusundaki eski demiryolu kasabası Malden'da, alevler giderek yaklaşırken, polisler sokaklarda halka evlerini terkedip kaçarak canlarını kurtarma çağrısı yaptı.

California eyaletinde Sacramento'nun kuzeyindeki Butte'deki yetkililer son iki gün içinde yangınlarda ölen 10 kişinin bedenlerine ulaştıklarını, 16 kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini söylüyorlar.

Eyaletti 64 bin kişinin tahliye edilmesine karar verilirken, 29 büyük yangını söndürmek için 14 bin itfaiyeci çalışıyor.

California tarihinin 20 en büyük yangınından 6'sı bu yıl yaşandı.