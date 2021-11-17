ABD, Nijerya'yı dini özgürlükler ihlal listesinden çıkardı - Haberler
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ABD, Nijerya'yı dini özgürlükler ihlal listesinden çıkardı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
ABD, Nijerya'yı dini özgürlükler ihlal listesinden çıkardı

ABD, Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında Nijerya'yı "özel kaygı ülkeleri" listesinden çıkardı.

ABD, Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında Nijerya'yı "özel kaygı ülkeleri" listesinden çıkardı.

Yerel basında çıkan haberler de, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Nijerya ziyareti öncesi, dini özgürlükler kapsamında bu yıl "özel kaygı ülkeleri" listesine bu ülkeyi dahil etmediğinin altı çizildi.

Blinken, Çin, Rusya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Eritre, Tacikistan, Türkmenistan ve Myanmar'ı, dini özgürlükleri ihlal etmeye devam ettiği gerekçesiyle "özel kaygı ülkeleri" listesine eklediğini açıklamıştı.

ABD, 2020'de Nijerya'yı "özel kaygı ülkeleri" listesine almış, terör örgütü Boko Haram'ı "özel ilgi örgütleri" listesinde tanımlamıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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