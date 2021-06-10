ABD, Nijerya'nın Twitter'ı askıya almasını kınadı
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ABD, Nijerya'nın Twitter'ı askıya almasını kınadı

ABD, Nijerya'nın Twitter'ı askıya almasını kınadı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da Twitter'ın askıya alınmasını kınayarak, Abuja yönetimini bu adımı geri almaya ve Nijeryalıların ifade özgürlüğü haklarına saygı duymaya çağırdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da Twitter'ın askıya alınmasını kınayarak, Abuja yönetimini bu adımı geri almaya ve Nijeryalıların ifade özgürlüğü haklarına saygı duymaya çağırdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Nijerya hükümetinin Twitter'ı askıya almasını ve ardından Twitter kullanan Nijeryalılara yönelik tutuklama ve kovuşturma tehditlerini kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Nijerya Ulusal Yayın Komisyonunun, Twitter'ı kullanmayı bırakmaları konusunda tüm televizyon ve radyo yayıncılarına talimat göndermesinden de endişe duyduklarını belirten Price, fikir ve bilgiyi toplama, bildirme ve yayma hakkının gereksiz yere kısıtlanmasının demokrasilerde yerinin olmadığını kaydetti.

Price, "İfade özgürlüğü ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı bilgiye erişim, müreffeh ve güvenli demokratik toplumların temelidir. Birlik, barış ve refah için çalışan Nijerya'yı destekliyoruz. Ortağı olarak hükümeti, bu (Twitter'ı) askıya almayı geri alarak vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkına saygı duymaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına karar vermişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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