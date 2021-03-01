ABD, Nijerya'da terörle mücadelede yeni kuvvet komutanlarının atanmasını memnuniyetle karşıladı
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ABD, Nijerya'da terörle mücadelede yeni kuvvet komutanlarının atanmasını memnuniyetle karşıladı

01.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:24
ABD, Nijerya'da terörle mücadelede yeni kuvvet komutanlarının atanmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile yaptığı telefon görüşmesinde, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin terörle mücadeleye yeni bir yaklaşım getirmek için yeni kuvvet komutanlarını atamasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile yaptığı telefon görüşmesinde, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin terörle mücadeleye yeni bir yaklaşım getirmek için yeni kuvvet komutanlarını atamasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Nijeryalı mevkidaşı Onyeama'nın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, bakanların iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Price, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet yanlısı aşırıcılığın Nijerya ve bölge güvenliğine yönelik teşkil ettiği tehdide dikkati çeken Bakan, Cumhurbaşkanı Buhari'nin, kuzeydoğuda terörle mücadelede yeni yaklaşım göstermek için kuvvet komutanlıklarına yaptığı son atamaları memnuniyetle karşıladı."

Sözcü, Blinken'ın, mevkidaşına ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, Nijerya'ya yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını hatırlattığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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