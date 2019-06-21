ABD Neden Türkiye'nin Hem S-400 Hem de F-35'lere Sahip Olmasını İstemiyor?

ABD Neden Türkiye'nin Hem S-400 Hem de F-35'lere Sahip Olmasını İstemiyor?

Amerika, Rusya'nın S-400'lerden toplayabileceği veriyi F-35'lerin radarda daha kolay tespit edilmesi için kullanmasından kaygı duyuyor.

Amerika, Rusya'nın S-400'lerden toplayabileceği veriyi F-35'lerin radarda daha kolay tespit edilmesi için kullanmasından kaygı duyuyor


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