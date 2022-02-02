ABD neden asker gönderiyor? Pentagon nereye asker gönderiyor?
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Pentagon, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıklamasının üzerine ABD neden asker gönderiyor? sorusunun yanıtı merak edildi.
Abd neden asker gönderiyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Abd'li bir yetkili Reuters'a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'in Doğu Avrupa'ya ek ABD askeri konuşlandırmalarını resmen onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde bölgeye ABD birliklerinin konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı.
ABD NEDEN ASKER GÖNDERİYOR?
Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.
YEDEK ASKERLER DE DEVREYE GİREBİLİR
Gazete, ABD'den Polonya ve Almanya'ya yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ve Romanya'ya yaklaşık 1000 askerin konuşlandırılacağını söyledi.
Pentagon'un olası bir saldırı durumuna karşı, yedek askerleri de devreye sokabileceği aktarıldı.
Yetkililer, toplamda, hareketlerin Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmayı ve Doğu Avrupa'daki savaşı önlemeyi amaçladığını söyledi.
Yetkililer, kuvvetlerin önümüzdeki birkaç gün içinde konuşlandırılmasının beklendiğini belirterek, belirli misyonları hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.