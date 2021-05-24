ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
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ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus tarafından 'bomba ihbarı' iddiasıyla Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasına NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinden tepki geldi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus tarafından 'bomba ihbarı' iddiasıyla Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasına NATO, ABD ve  Avrupa Birliği (AB) liderlerinden tepki geldi. 

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı Pazar günü Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protasevich, uçak yeniden havalanmadan önce gözaltına güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Uçağa, iniş yaptığı sırada Belarus Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 tipi savaş uçağının da eşlik ettiği belirtildi. Uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözalatına alınması uluslararası boyutta diplomatik krize neden oldu. Yaşanan olaya ilişkin ABD, NATO ve AB'den Belarus'a tepki yağdı.

ABD'DEN "DERHAL SERBEST BIRAKIN" UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, iki AB üye devleti arasında uçuşun zorla yönlendirilmesini ve ardından gazeteci Raman Protaseviç'in Minsk'te gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi. Açıklamada Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ifadeler de dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Lukaşenko rejimi tarafından yapılan bu şok edici eylem, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere 120'den fazla yolcunun hayatını tehlikeye attı. Belarus güvenlik servislerinin dahil olduğunu ve uçağa eşlik etmek için Belarus savaş uçaklarının kullanıldığını gösteren ilk raporlar, derinden endişe verici ve tam bir soruşturma gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA KOMİSYONU KRİZİ TARTIŞACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'un bu eylemini 'rezil' ve 'yasa dışı' olarak değerlendirdi. Leyen, "Belarus'taki rejimin rezil ve yasa dışı davranışının sonuçları olacaktır. Ryanair kaçırılmasından sorumlu olanlara yaptırım uygulanmalıdır. Gazeteci Roman Protaseviç derhal serbest bırakılmalıdır. Avrupa Komisyonu, yarın yapılması gerekenleri tartışacak" dedi.

"BELARUS HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTUYORUZ"

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Michel, "Ryanair uçağının Minsk'e zorla iniş yaptığına dair haberler çok endişe verici. Belarus yetkililerini, uçuşu ve tüm yolcularını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı paylaşımda, "Tüm yolcuların ve uçakların güvenliğinden Belarus hükümetini sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.

NATO: BU CİDDİ VE TEHLİKELİ BİR OLAY

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, NATO'nun yaşanan olayı yakından takip ettiğini ifade ederek, "Ryanair uçağının Belarus'a zorla inişini yakından izliyoruz ve muhalefet figürü Roman Protaseviç'in gözaltına alındığını öğrendik. Bu, uluslararası soruşturma gerektiren ciddi ve tehlikeli bir olaydır. Belarus, mürettebatın ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalıdır" dedi.


ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
ABD, NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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