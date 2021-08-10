ABD, Myanmar halkına 50 milyon dolar insani yardım yapacak
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ABD, Myanmar halkına 50 milyon dolar insani yardım yapacak

ABD, Myanmar halkına 50 milyon dolar insani yardım yapacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Myanmar halkına 50 milyon dolardan fazla insani yardım yapacaklarını açıkladı.

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Myanmar halkına 50 milyon dolardan fazla insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Greenfield, Tayland'a resmi ziyareti sırasında yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbenin ardından şiddet ve baskıdan kaçanlar dahil ülke halkına insani yardım yapılacağını bildirdi.

Myanmar halkına acil gıda, barınma, sağlık hizmeti ve temiz su ulaştırmak için uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden 50 milyon dolar insani yardım göndereceklerini söyleyen Greenfield, Myanmarlıların kaçarak sığındığı Tayland'a da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 5 milyon dolar yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Greenfield, uluslararası topluma da Myanmar halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 939 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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