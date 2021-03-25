ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı
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ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'da darbecilerle ilişkili iki şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'da darbecilerle ilişkili iki şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat'ta yapılan darbeden bu yana Myanmar ordusunun halkı hedef almaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin darbecilere karşı adım atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bakan Blinken, "ABD, Myanmar'daki darbenin elebaşları ile ilişkili Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) ve Myanma Economic Corporation Limited (MEC) şirketlerini yaptırım listesine alıyor. MEHL ve MEC Myanmar'daki en büyük askeri holdingler. Hisseleri muvazzaf ve eski Myanmarlı subaylara ve eski askerlerin yönettiği alay, birlik ve organizasyonlara ait." ifadelerini kullandı.

Bu adımların doğrudan darbecileri ve Myanmar ordusunu hedef aldığını vurgulayan Blinken, ABD'nin bu yaptırımları İngiltere ile birlikte attığına dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığından bu iki şirketle ilgili yapılan açıklamada da MEHL'in ordunun da gizli ortaklığının bulunduğu, bankacılık, ticaret, lojistik, inşaat, madencilik, tarım, tütün ürünleri, gıda ve meşrubat sektörlerinde faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

MEHL'in 1793 kurumsal hissesinin bulunduğu ve bunların arasında çok sayıda Myanmar askeri birliğinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, "MEHL hisse verileri karın, geniş çaplı insan hakları ihlallerine ismi karışmış kişiler dahil Myanmar ordusuna sistematik bir şekilde dağıtıldığını gösteriyor." denildi.

Açıklamada, MEC şirketinin ise 1997'den beri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere işler yaptığını ilan ettiğine, madencilik, telekomünikasyon ve orduya doğal kaynak tedariki gibi birçok alanda işler yapan şirketin 10 Aralık 2019 ve 11 Şubat 2021'de ABD tarafından yaptırım listesine alınan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing tarafından yönetildiğine dikkat çekildi.

ABD, 11 Mart 2021'de Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'ın iki çocuğunu ve onlara ait 6 kuruluşu yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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