ABD: Müttefiklerle Rusya Konusunda Görüş Ayrılığı Yok

ABD Savunma Bakanlığı Doğu Avrupa'da görev yapmak üzere hazır olmaları için 8,500 askeri teyakkuza geçirdi. Amerikalı yetkililer Başkan Biden'ın Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda müttefiklerle hemfikir olduklarını açıkladı. Ukrayna krizinde son durumu Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

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