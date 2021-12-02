ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı

ABD, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi yaptırım listesine alırken, Belarus yönetimi ile ilişkili üç hava aracını da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımladı.

Belarus ile Polonya sınırındaki mülteci krizi devam ederken ABD, Aleksandr Lukaşenko yönetimine ek yaptırımlar getirdi.

Yaptırımlara ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Uluslararası müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak bugün Aleksandr Lukaşenko ve rejimine, demokrasi, insan hakları, uluslararası normlara yönelik devam eden saldırılarının ve Belaruslulara hem içeride hem de dışarıda acımasızca baskı yapmalarının maliyetini artırmak için ek adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, yaptırım kararının aynı zamanda Lukaşenko rejiminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sınırı boyunca göçmen kaçakçılığına izin vermesi ve "diğer ülkelerden gelen savunmasız göçmenleri duygusuzca sömürmesine" de bir tepki olduğunu belirtti.

Bu adımların, Belarus'a yönelik bu yıl üçüncü eşgüdümlü adım olduğuna dikkati çeken Blinken, "ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 13405 ve 14038 sayılı Başkanlık Kararnameleri uyarınca, üç uçağı bloke edilmiş varlık olarak tanımladı ve Belarus devletine ait işletmeler, hükümet yetkilileri ve diğer kişiler dahil olmak üzere rejimi destekleyen ve baskısını kolaylaştıran 32 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı." ifadelerine yer verdi.

Blinken, OFAC'ın Belarus Maliye Bakanlığı veya Belarus Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tarafından 90 günden daha uzun vadeli yeni borç içeren belirli faaliyetlerini yasaklayan bir yönerge yayımladığını da kaydetti.

OFAC'ın açıklamasında da mülteci krizindeki rolüne istinaden Belarus devletine ait Republican Unitary Enterprise Tsentrkurort turizim şirketi ile Belarus Devlet Sınır Komitesinin 7 üst düzey yetkilisinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus'a ait Transaviaexport kargo şirketinin yanı sıra savunma sektöründen Beltechexport, AGAT Electromechanical Plant, 140 Repair Plant, Kidma Tech, Pelong ve Gardservis şirketlerinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Belarus Cumhuriyeti Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğünden 10 kişi ve Lukaşenko ailesine yakın 3 ismin de yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, Belarus Potas Şirketi, alt yüklenicisi Agrorozkvit şirketi ve Slavkali Yabancı Limited Şirketinin de yaptırıma tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bloke edilen üç hava aracından ikisinin Tsentrkurort şirketine, birinin ise Slavkali şirketine ait olduğu bildirildi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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