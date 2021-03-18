ABD, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletecek

18.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:55
ABD, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hükümetinin sınırlarının içindeki ve dışındaki muhaliflere karşı sinir gazı kullanarak Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini açıkça ihlal ettiği, hem kendi vatandaşlarını hem de diğer ülkelerin vatandaşlarını ölümcül riske attığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın Rusya'nın kimyasal silah faaliyetlerinde kullanılabilecek hassas ABD teknolojilerine erişimini engellemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının genişleteceği aktarılan açıklamada, Mart 2018'de eski Rus askeri istihbarat subayı Sergei Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine uygulanan yaptırımların sıkılaştırılacağı aktarıldı.

ABD yönetimi, 2 Mart'ta, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak aralarında Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin ile Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko'nun aralarında bulunduğu 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Navalnıy'ın zehirlenmesi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalnıy, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM'in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:56:49. #1.16#
title