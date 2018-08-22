ABD Mortgage Başvuruları Bu Hafta Yüzde 4.2 Arttı

– ABD Mortgage başvuruları bu hafta geçen haftaya göre yüzde 4.2 arttı.

ABD Mortgage Bankers Asociation'ın (MBA) yayınladığı raporda, bu haftaki başvuruların geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 15 daha düşük olduğu belirtilirken, satın alma başvurularının ise geçen haftaya göre yüzde 3.0 arttığı vurgulandı.

MBA ekonomisti Joel Kan, satın alma başvuruları hacminin "satın alınabilirlik ve düşük stokların oluşturduğu kalıcı baskı" nedeniyle 2018 ortalamasının altında olduğunun altını çizdi. - İstanbul