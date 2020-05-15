ABD 'modern tarihinin en zor günleriyle' karşı karşıya
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ABD 'modern tarihinin en zor günleriyle' karşı karşıya

Geçen ay görevden alınan ABD'li sağlık yöneticisi Rick Bright, Kongre'deki konuşmasında ABD'nin modern tarihinin en zor günleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD 'modern tarihinin en zor günleriyle' karşı karşıya
15.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:05

Geçen ay görevden alınan ABD'li sağlık yöneticisi Rick Bright, Kongre'deki konuşmasında ABD'nin modern tarihinin en zor günleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bright hükümetin aşı bulmaya çalışan kurumunun başındayken görevden alınmıştı.

Bright, ABD Başkanı Donald Trump'un önerdiği tedavi yöntemlerinden birine dair çekincesini açıkladığı için görevden alındığını söylemişti.

Trump ise Bright'ın "huysuz" bir memur olduğunu belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Sağlık Komitesi'yle konuşan Bright, salgının ilk dönemlerinde yeterince erken harekete geçilmemesi nedeniyle insanların öldüğünü söyledi.

Bright, Ocak ayında tıbbi ekipman eksiği hakkında Sağlık Bakanlığı'nı en üst seviyede uyardığını fakat hiçbir yanıt alamadığını anlattı ve bir uyarıda bulundu:

"Salgınla başa çıkabilme fırsatını kaçırmak üzereyiz. Uygulamalarımızı bilim temelinde iyileştirmezsek salgının daha kötü bir noktaya geleceğini ve süresinin uzayacağını düşünüyorum.

"Daha iyi bir planlama olmazsa, ABD modern tarihinin en azor günleriyle karşı karşıya kalabilir."


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