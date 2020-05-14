ABD / Mnuchin: Ekonomiyi yavaşça açacağız
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ABD / Mnuchin: Ekonomiyi yavaşça açacağız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin ekonomiye daha çok para harcama konusunda acele içinde olmadığını, buna karşılık yeni ekonomik desteklerin de yolda olduğunu söyledi.

ABD / Mnuchin: Ekonomiyi yavaşça açacağız
14.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:50

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin ekonomiye daha çok para harcama konusunda acele içinde olmadığını, buna karşılık yeni ekonomik desteklerin de yolda olduğunu söyledi.

Fox News ile yaptığı söyleşide, ABD ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılacağını, ancak yeniden açmak için çok uzun süre beklemenin ciddi ekonomik hasar riski taşıdığı konusunda uyardı ve ekledi:

"Ekonomiyi yavaşça açacağız. Ancak aynı zamanda çok uzun süre beklemek riskli. ABD ekonomisini ve bunun yarattığı sağlık etkisini yok etme riski var."ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ile Ocak ayında imzaladığı ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmeye niyeti olmadığını vurguladı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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