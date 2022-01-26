ABD, Mısır'a 2,5 milyar doları aşkın silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 2,2 milyar doları C-130J kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2,2 milyar dolar olan C-130J Süper Herkül kargo uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet C-130J uçağı, 12 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Ajanstan yapılan ikinci açıklamada ise Mısır'a 355 milyon dolar değerinde hava savunma radar sistemlerinin satışına onay verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu satış paketinde ise 3 adet SPS-48 karada konuşlu radar sistemleri, bu sistemlerle ilgili yedek parçalar, motorlar, jeneratörler ve diğer ekipmanlar bulunduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.