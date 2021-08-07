ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti

ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol finalinde Fransa'yı 87-82 yenerek altın madalya kazanan ABD Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kevin Durant, üç olimpiyat şampiyonluğuyla tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol finalinde Fransa'yı 87-82 yenerek altın madalya kazanan ABD Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kevin Durant, üç olimpiyat şampiyonluğuyla tarihe geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in oyuncusu Durant, Londra 2012 ve Rio 2016'nın ardından Tokyo 2020'de olimpiyatlardaki üçüncü altın madalyasını kazandı. İlk iki olimpiyat finalinde 30 sayı atan Durant, Tokyo 2020'deki finalde de 29 sayıyla yıldızlaştı.

Tecrübeli oyuncu, erkekler basketbolda üç olimpiyat altın madalyası elde eden ikinci isim oldu. Durant, bu alanda ABD'li Carmelo Anthony'nin rekorunu egale etti.

Çıktığı 22 maçta 435 sayıya ulaşan 32 yaşındaki basketbolcu, ABD Milli Takımı'nın olimpiyatlardaki en skorer oyuncusu olmayı da başardı. Oyunlarda Carmelo Anthony 336, LeBron James ise 273 sayıyla Durant'in ardından sıralandı.

Olimpiyatlarda 19,3 sayı ortalaması yakalayan Durant, oynadığı tüm karşılaşmalarda çift haneli rakamlara çıktı ve 9 maçta 20 sayıyı aştı.

Ayrıca Durant (118), oyunlarda ABD adına en fazla ribaunt alan oyuncular sıralamasında LeBron James'i (96) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Carmelo Anthony (125) ve David Robinson (124), Durant'in önünde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:39:14. #1.16#

title