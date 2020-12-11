ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in çalışanı Çin'de gözaltına alındı
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ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in çalışanı Çin'de gözaltına alındı

11.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:53
ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in çalışanı Çin'de gözaltına alındı

Çin'de ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in bir çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'de ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in bir çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.

Bloomberg, Çin hükümetinin açıklamasına göre Pekin'de çalışan haber asistanlarından Çin vatandaşı Haze Fan'ın ulusal güvenliği tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Fan'ın nerede olduğuyla ilgili Çin hükümetinden ve Washington D.C.'deki Çin büyükelçiliğinden bilgi almaya çalıştıklarını kaydeden Bloomberg'in sözcüsü, Fan için endişelendiklerini ve durumu anlamak için Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Çin ve ABD arasında "medya savaşı"

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat'ta aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul ederek, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek. Bu kuruluşların, herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekiyor.

Çin'den 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı

ABD yönetiminin, Çinli medya kuruluşlarına karşı getirdiği bu kısıtlamaların ardından Çin hükümeti de 17 Mart'ta ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, WSJ ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istemişti.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 9 Mayıs'ta Çinli gazetecilere verilen vizelerin 90 günle sınırlı tutulması kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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