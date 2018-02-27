ABD'den Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması: Afrin Harekatı DAEŞ'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Türkiye'nin Afrin Operasyonu, ABD'nin DAEŞ'le mücadelesinde dikkatleri dağıtıyor" dedi.

DEAŞ'I BİTİRMENİN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

ABD'li komutan, "Eğer ABD DAEŞ'i sonlandırmak istiyorsa Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Votel, "Türkiye'nin PKK özelinde kendi sınırları içindeki endişelerinin farkındayız. Bu endişeleri gidermek için Türkiye'ye karşı açık ve şeffaf olmaya devam ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

VOTEL, RUSYA'YA YÜKLENDİ

Votel, Suriye konusunda ise Rusya'ya yüklendi. Rusya'nın Suriye'deki tansiyonu önce yükseltip ardından ortaya çıkan gerilimi kendi yararına olacak şekilde çözmeye çalıştığını söyledi.

Rusya'yla birlikte İran'ın Esad rejimini desteklediğini ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı bozmaya çalıştığını ifade etti.