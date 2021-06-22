ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından, nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan'ın kararından beri, ABD 763 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 14 bin 790 parça ekipman teslim edildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, çıkarılan ekipmanın tamamının personel kullanımından arta kalan malzemelerden oluştuğu, aralarında savunma araçları veya büyük sayılabilecek ekipmanın olmadığı kaydedildi.

ABD'nin Afganistan'daki 6 askeri tesisi Afgan ulusal ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 50'den fazla tamamlandığını tahmin ediyor." ifadesi kullanıldı.

Komutanlık, çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

ABD yönetimi Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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