ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin... - Haberler
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi
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Haber: ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin... - Haberler
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