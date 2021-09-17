ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti
AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri