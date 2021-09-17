ABD Merkez Komutanlığı: "ABD'nin Afganistan'a düzenlediği hava saldırısı trajik bir hata"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'a düzenlediği hava saldırısını "trajik bir hata" olarak nitelendirerek, "Saldırıda 7'si çocuk toplam 10 sivil hayatını kaybetti" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı. McKenzie, Deaş'ın Horasan koluna yönelik düzenlendiği belirtilen saldırı sonucu teröristlerin değil, sivillerin hayatını kaybettiğini kabul etti. Saldırıda yanlış aracın hedef alındığını ve 7'si çocuk toplam 10 sivilin hayatını kaybettiğini belirten McKenzie, "Soruşturmamızın sonunda saldırının trajik bir hata olduğu sonucuna vardık. Soruşturma sonucuna göre, saldırıda hedef alınan araçta bulunanlar dahil hayatını kaybeden 10 kişinin DEAŞ'ın Horasan kolu ile hiçbir bağlantısı yok ve ABD güçlerine yönelik direkt bir tehlike arz etmiyorlar" dedi.

CENTCOM Komutanı olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan McKenzie, "Yürekten özür diliyorum" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 29 Ağustos'ta düzenlenen hava saldırısının hemen ardından yapılan açıklamada, saldırının 26 Ağustos'ta Kabil'deki havalimanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırının sivil can kayıplarına yol açmış olabileceğini kabul etse de vurulan aracın patlayıcı yüklü olduğunu düşündüklerini belirterek saldırıyı savunmuştu. İlerleyen günlerde ABD medyasına yansıyan haberler de ise saldırıda hedef alınan aracın sürücüsünün ABD merkezli bir örgüt için çalışan bir yardım görevlisi olduğu ve ailesi için su bidonları taşıdığı ileri sürülmüştü.

-İHA-

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