ABD Merkez Bankası son 10 yıldır ilk kez faiz indirdi

Amerikan Merkez Bankası FED, 2008'den bu yana ilk kez faiz indirime gitti.

Faizlerde, 0,25'lik indirime giden merkez bankası fonlama faiz oranını 2.00 - 2.25 aralığına çekti.

Faiz indirimi kararını destekleyenler, bu hamlenin yardıma ihtiyaç duyduğu sinyalleri veren Amerikan ekonomisini canlandıracağını söylüyor.

Karşıtları ise, faiz indiriminin ekonomiye yardımcı olmayacağını ve FED'in, büyük bir faiz indirimi talep eden Başkan Donald Trump'ın baskısına boyun eğdiğini belirtiyor.

Faizlerin indirilmesi, işletmeler ve tüketiciler için parayı daha ucuz kılıyor.

Ancak kararın oybirliğiyle alınmadığı belirtildi.

FED'in, faiz oranlarını belirlemekten sorumlu kurulu Serbest Pazar Komitesi'nin iki üyesi, faiz indirimine karşı çıktı. Aralarında FED Başkanı Jerome Powell ve Başkan Yardımcısı John Williams'ın bulunduğu sekiz üye karara destek verdi.

Ticaret savaşları

Powell duyurunun ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD ekonomisinin yılın ilk altı ayında "sağlıklı bir hızla" büyüdüğünü anlattı.

Ancak Powell, ekonomide "hem olumlu hem de olumsuz" gelişmelerin yaşandığını vurgulad.ı

Powell "İmalat seviyesi üst üste iki çeyrekte düştü" dedi.

Powell, küresel ekonomideki zayıf büyümenin de FED'in kararında rol oynadığını vurguladı.

FED Başkanı ayrıca, Çin ile girişilen ticaret savaşının hakim olduğu Washington'ın ticaret politikasını eleştirmenin Merkez Bankası'nın işi olmadığını belirtirken, ticaret politikasındaki gerilimin Mayıs ve Haziran aylarında "neredeyse kaynama noktasına geldiğini" ancak şu anda "soğuyor gibi gözüktüğünü" vurguladı.

Powell, Başkan Trump'ın faiz indirme baskısına boyun eğdikleri eleştirilerini de reddetti ve merkez bankasının müzakerelerinde siyasi mülahazaların "yeri olmadığını" savundu.

Düşük enflasyon

FED'in yazılı açıklamasında da istihdam piyasanının güçlü sinyaller vermeye devam ettiği ve ekonomik faaliyetlerin orta hızda arttığı kaydedildi.

Şu anda enflasyon, ABD'li yöneticilerin görmek istediğinden daha düşük ve faiz indiriminin nedenlerinden biri de bu.

Şu anda ABD ekonomisi çok sayıda istihdam yaratıyor, işsizlik Mayıs ayında son 49 yılın en düşük düzeylerine geriledi.

Ancak ekonomi uzmanları istihdamın büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe, az çalışma saati sunan, düşük ücretli işlerde yaratıldığını vurguluyor.