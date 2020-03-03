ABD Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi: Politika faizi düşürüldü
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ABD Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi: Politika faizi düşürüldü

Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Covid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi.

03.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:56
ABD Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi: Politika faizi düşürüldü

ABD (), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.


Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Covid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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