ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı
ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiye destek sağlamak için yeni tedbirler açıkladı. Ekonominin ciddi aksamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, iş kayıplarının sınırlandırılması ve hızlı toparlanmanın sağlanması için kamu ve özel sektörde sert tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.
23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:46
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.
Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com