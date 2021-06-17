ABD Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
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ABD Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
BBC - Haberler | Dünya

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantısında ekonomistlerin beklediği gibi politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed), akşam saatlerinde beklenen açıklamayı yaptı, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu.

İki gün süren toplantıda varılan kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell "Ekonomiye destek sağlamaya devam edeceğiz. Riskler devam ediyor" açıklaması yaptı. Fed, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen ABD ekonomisine destek vermek için gevşek para politikası uyguluyor.

En az 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programını sürdüreceğini duyuran Fed, aşılamanın hızlanması ve normalleşmeyle birlikte ABD'de ekonomik büyüme bekliyor.

Fed yetkilileri, ekonominin bu yıl yüzde 7 büyümeyeceğini tahmin ediyor. 2023'te ise yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Fed, koronavirüs salgının başından bu yana ilk kez 2023'te faizlerin yükselebileceğinin de sinyalini verdi. Fed tahminlerine göre 2023 sonuna kadar iki kez faiz artışı olabilir.

Bu yıl Mart ayında 2021 enflasyon tahminini yüzde 2,4 olarak açıklayan Fed, bu oranı da yükseltti. Enflasyon tahmini yüzde 3,4'e çıktı.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini değiştirmeyerek yüzde 4'te bıraktı.

BBC
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