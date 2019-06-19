ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.
Fed, politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığında kaldı. Faiz kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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