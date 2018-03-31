ABD Menbiç'e Asker Yığdı, Amerikan Ajansı Fotoğrafları Servis Etti

Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç için karşı karşıya gelen ABD, bir yandan YPG'lilere para yardımını dondurma kararı alırken Menbiç'teki özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti.

KORUMA ÖNLEMİ

Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika'nın Sesi'ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi.

Veale, "Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor" dedi.

KAÇ ASKER KONUŞLANDIĞINI AÇIKLAMADI

ABD'li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale ile bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti. Veale, tehdidi bertaraf edecek seviyede koruma gücü sağlandığını belirtmekle yetindi.

MENBİÇ'TE SAVUR VADİSİ BOYUNCA YERLEŞTİLER

Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir Amerika'nın Sesi muhabiri ise, ABD güçlerinin Menbiç'in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildiriyor.a

ANKARA, TERÖRİSTLERİN İLÇEDEN ÇIKMASINI ŞART KOŞUYOR

Ankara, YPG'li teröristlerin kritik ilçeden çıkmasını şart koşuyor. En yetkili ağızlardan birçok kez Menbiç'e operasyon sinyali verildi, son MGK bildirisinde Türkiye'nin inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği ilan edildi.

WASHINGTON'DA MENBİÇ ZİRVESİ

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, dün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etti ve muhataplarıyla Menbiç'i masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Ankara ve Washington'ın YPG'li teröristlerin ilçeyi terk etmesi için ortak bir 'anlayış'a vardığını söylemişti.

AP MENBİÇ'TEKİ ABD ASKERLERİNİ FOTOĞRAFLADI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Menbic'ten iki gündür fotoğraflar geçiyor. YPG'li teröristlerin ilçe merkezinde kimlik kontrolü yaptığı görülürken, bir köy evine çekilen ABD bayrağı ve önünde bekleyen Amerikan askerleri dikkat çekiyor. AP'nin karelerinde ayrıca ABD zırhlı araçları da var.