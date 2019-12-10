ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor
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ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada arasında yapılan yeni serbest ticaret anlaşması USMCA'da tarafların her konuda fikir birliğine vardığı, yapılacak son küçük değişikliklerden sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

10.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:46
ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor

(ABD), ve arasında yapılan "yeni serbest ticaret anlaşması" USMCA'da tarafların her konuda fikir birliğine vardığı, yapılacak son küçük değişikliklerden sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.


1994'te imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan USMCA, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği doğrultusunda Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılmış, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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