Abd-Meksika Sınırını Geçen Bir Göçmen Çocuk Daha Gözaltında Öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı göçmen bir çocuğun gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu.

8 yaşındaki erkek çocuk, ABD-Meksika sınırını geçtikten sonra gözaltında ölen ikinci göçmen çocuk oldu.

Aralık ayı başında yine Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü.

ABDli yetkililer Jakelin Caal adlı kız çocuğunun ailesiyle beraber yasa dışı yollardan Meksika-ABD sınırını geçmeye çalıştığını, gözaltında böbrek yetmezliği sonucu öldüğünü söylemişti.



Washington Post gazetesi ise kız çocuğunun ölüm nedeninin sıvı kaybı ve şok olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan sınır yetkilileri, kız çocuğunun günlerce gıda veya su almadığını söyledi.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan binlerce göçmen, zulüm, yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle ABD'ye göç ediyor.

ABD'nin yasadışı yoldan ülkeye girenlerin tutuklanacağı, yargılanacağı ve sınır dışı edileceği uyarılarına rağmen çoğu göçmen ABD'ye yerleşme amacıyla yasa dışı yollardan sınırı geçiyor.



Gözaltında yaşanan ikinci çocuk göçmen ölümüyle açıklama yapan ABDli yetkililer, çocuğun 'hastalık belirtileri gösterdiğini' ifade etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin açıklamasına göre babası oğlunu Alamorgordo'daki hastaneye götürdü, çocuğa burada soğuk algınlığı ve yüksek ateş teşhis kondu. Bunun üzerine çocuğa tedavi sırasında amoksisilin ve ibuprofen ilaçları verildi ve Pazartesi öğleden sonra da tahliye edildi.

Açıklamada, çocuğun Pazartesi akşam kusma şikayetiyle yeniden hastaneye gittiği ve birkaç saat sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi çocuğun ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini duyurdu.