ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde
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ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde

16.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:43
ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçmesi ve eski Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına ördürdüğü duvara fonları kesmesinin ardından, sınırdaki göç hareketliliği sürüyor.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin güneybatı sınırında son 20 yılda olduğundan daha fazla yasa dışı göçmenle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Mayorkas, sınıra gelen birçok yetişkini ve aileyi geri çevirdiklerini ancak refakatsiz çocukları geri çevirmediklerini vurgulayarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Amerikan halkının ve göçmenlerin sağlığının korunması politikası kapsamında sınırda güvenliği sağladıkları bilgisini paylaştı.

Joe Biden yönetiminin "Şimdi ABD'ye gelmenin zamanı değil." mesajını tekrarlayan Mayorkas, "Bize bir önceki yönetim (Trump yönetimi) tarafından tamamen dağıtılmış göçmen sistemini yeniden inşa etmek için zaman tanıyın." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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