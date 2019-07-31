ABD-Meksika sınırındaki 'Trump duvarı'nı pembe tahterevalliyle aştılar

ABD-Meksika sınırındaki 'Trump duvarı'nı pembe tahterevalliyle aştılar

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınır duvarı her ülkenin çocukları için oyun alanına dönüştü.

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınır duvarı her ülkenin çocukları için oyun alanına dönüştü. Metal bariyerlere kurulan pembe tahterevalliler sadece çocukların değil, yetişkilnerinde ilgisini çekiyor.

Kaynak: Euronews.com

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