ABD-Meksika sınırındaki 'Trump duvarı'nı pembe tahterevalliyle aştılar
Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınır duvarı her ülkenin çocukları için oyun alanına dönüştü.
Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınır duvarı her ülkenin çocukları için oyun alanına dönüştü. Metal bariyerlere kurulan pembe tahterevalliler sadece çocukların değil, yetişkilnerinde ilgisini çekiyor.
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri
15:36 AB nüfusunun yüzde 28'inin senede bir hafta tatile çıkma imkanı yok; Türkiye'de ise bu oran yüzde 60