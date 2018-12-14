Abd-Meksika Sınırında Göçmen Kız Çocuğu Öldü

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için harekete geçen göçmen konvoyunda yer alan Guatemalalı kız çocuğu, Meksika-ABD sınırında hayatını kaybetti.

Washington Post'un haberinde, geçen hafta babasıyla yasa dışı olarak ABD tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çocuğun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu belirtildi.

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedildi.

ABD yönetimi kızın ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.