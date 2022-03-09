ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetine gizlenmiş 52 canlı sürüngen bulundu - Haberler

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ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetine gizlenmiş 52 canlı sürüngen bulundu

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetine gizlenmiş 52 canlı sürüngen bulundu

Meksika sınırında bir kişinin üzerinde, kıyafetine gizlenmiş 52 canlı kertenkele ve yılan bulundu.

SAN ABD-Meksika sınırında bir kişinin üzerinde, kıyafetine gizlenmiş 52 canlı kertenkele ve yılan bulundu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisinden yapılan açıklamada, California eyaletinin San Diego kenti ile Meksika'nın Tijuana kenti arasındaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'na 25 Şubat'ta Meksika'dan gelen bir kamyonun durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki ABD vatandaşı şoförün inceleme için araçtan indirildiği ifade edildi.

Bugün yapılan açıklamada, şoförün ceketine, ceplerine ve kasık bölgesine gizlenmiş renkli şeffaf torbalarda 9 yılan ve 43 boynuzlu kertenkele bulunduğu kaydedildi.

Bu hayvanlardan bazılarının neslinin tükenme tehlikesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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